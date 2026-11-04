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В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Завтра опадів не буде, вдень потеплішає до 4-9°. У п’ятницю та суботу очікуються дощ, мокрий сніг і нічні морози.

В Україну йдуть морози та мокрий сніг - синоптики розповіли, коли чекати

В Україні у найближчі три доби очікуються морози та мокрий сніг, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра без опадів; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 2-7° тепла, вдень в Україні 4-9° тепла 

- повідомили синоптики.

У п'ятницю, за даними Укргідрометцентру, в більшості областей вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-6° тепла, в Карпатах та на Закарпатті вночі 0-5° морозу.    

Синоптики додали, що в суботу вночі в Україні, крім заходу, вдень на південному сході країни місцями  невеликий сніг; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла.

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Антоніна Туманова

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