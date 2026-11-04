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5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 11804 просмотра

5 ноября в Украине будут действовать почасовые отключения для всех потребителей объемом 2–4 очереди. Причина — российские атаки на энергообъекты.

5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света

В четверг, 5 ноября, в Украине будут применяться графики почасовых отключений объёмом до 4 очередей. Об этом сообщает Укрэнерго, передаёт УНН

Детали

Как будут применяться меры по ограничению потребления 5 ноября:

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
    • 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 2 до 4 очередей). 

      Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты

      В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно 

      — отметили в Укрэнерго. 

      Напомним 

      Ситуацию в энергетике после массированной атаки рф удалось частично стабилизировать, но она остаётся сложной. Вместе с тем в большинстве регионов, в частности и в Киеве, аварийные отключения отменены и стало возможным возвращение к графикам почасовых отключений.  

      Павел Башинский

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина
      Киев