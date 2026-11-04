5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света

В четверг, 5 ноября, в Украине будут применяться графики почасовых отключений объёмом до 4 очередей. Об этом сообщает Укрэнерго, передаёт УНН.

Детали

Как будут применяться меры по ограничению потребления 5 ноября:

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 2 до 4 очередей).

Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно — отметили в Укрэнерго.

Напомним

Ситуацию в энергетике после массированной атаки рф удалось частично стабилизировать, но она остаётся сложной. Вместе с тем в большинстве регионов, в частности и в Киеве, аварийные отключения отменены и стало возможным возвращение к графикам почасовых отключений.