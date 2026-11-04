5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
Киев • УНН
5 ноября в Украине будут действовать почасовые отключения для всех потребителей объемом 2–4 очереди. Причина — российские атаки на энергообъекты.
В четверг, 5 ноября, в Украине будут применяться графики почасовых отключений объёмом до 4 очередей. Об этом сообщает Укрэнерго, передаёт УНН.
Детали
Как будут применяться меры по ограничению потребления 5 ноября:
- 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
- 00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 2 до 4 очередей).
Причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты
В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно
Напомним
Ситуацию в энергетике после массированной атаки рф удалось частично стабилизировать, но она остаётся сложной. Вместе с тем в большинстве регионов, в частности и в Киеве, аварийные отключения отменены и стало возможным возвращение к графикам почасовых отключений.