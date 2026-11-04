5 листопада в Україні діятимуть жорсткі графіки - скільки черг буде без світла

У четвер, 5 листопада, в Україні будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

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Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання 5 листопада:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо

Ситуацію в енергетиці після масованої атаки рф вдалося частково стабілізувати, але вона залишається складною. Водночас у більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень.