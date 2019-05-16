Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Украине в результате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в результате ожидаемых значительных и сильных дождей ожидаются подъемы уровней воды:
16 мая - на реках Закарпатья на 0,3-1,0 м, в нижних течениях до 1,5 м; на малых водотоках - мимолетное повышение уровней воды на 0,5-1,0 м; 16-17 мая - на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,0 м; на реках бассейнов Прута, Сирет на 0,3-1,3 м. Подъемы уровней воды проходить без негативных последствий. 16-18 мая - на реках бассейнов Западного Буга (Львовская, Волынская обл.), Припяти (Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Житомирская обл.), Ужа, Тетерева (Житомирская, Киевская обл.) На 0,1 - 0,5 м; на реке Стырь, ниже Хринницького водохранилища, на 0,2-0,8 м, на отдельных участках рек - дальнейшее затопление заводей, возможно частичное затопление сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении.
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В Карпатском регионе, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного, местного стока и образование небольших локальных селевых потоков.
16-17 мая на реках бассейнов Припяти, Ужа и Тетерева ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м; на реке Стырь, ниже Хринницького водохранилища, на 0,2-0,8 м над уровнями на 08 ч. 14 мая. На отдельных участках рек - выход воды на пойму, дальнейшее ее затопления, возможно частичное затопление сельскохозяйственных хозяйственных угодий.
Напомним, в четверг, 16 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с, на Волыни, Ровенской, Житомирской областях, Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.