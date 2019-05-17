Завтра в Украине грозы и до 29 градусов тепла

"Завтра в Украине переменная облачность. В западных, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, лишь в южной части днем 19 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 10-15 °, на юге до 17 °, днем в западных областях 19-24 °, на остальной территории 21-26 °, в южных и центральных областях до 29 °, в Карпатах ночью 6-8 ° тепла, днем 12-14 °", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.