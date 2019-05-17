На выходных украинцев ожидают грозы и шквалы - синоптики

"В последующие трое суток в западных и Винницкой областях, местами в Одесской области и в Крыму кратковременные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-16 °, на юге страны до 19 °, днем в западных областях 19-24 °, на остальной территории 22-27 °, в центральных, южных областях и Крыму местами до 30 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 13-16 °, днем 23-26 °.



Как сообщал УНН, спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.