У Києві обмежать рух через прибуття міжнародних гостей на інавгурацію: список вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У зв’язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, 19 травня з 07:00 та до завершення заходів: вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.
20 травня з 06:00 та до завершення заходів:
проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;
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вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
вулиця Ольгінська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.
У поліції також закликали водіїв врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування.
Нагадаємо, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.
Президент Петро Порошенко підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.