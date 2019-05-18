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У Києві обмежать рух через прибуття міжнародних гостей на інавгурацію: список вулиць

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У зв’язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів у місті Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, 19 травня з 07:00 та до завершення заходів: вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

20 травня з 06:00 та до завершення заходів:

проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;

алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави;

вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;

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вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;

Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;

вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;

вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;

вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;

вулиця Ольгінська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;

вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.

У поліції також закликали водіїв врахувати цю інформацію та обрати інші маршрути слідування.

Нагадаємо, інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.

Президент Петро Порошенко підписав указ про створення оргкомітету по інавгурації.

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