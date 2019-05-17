У Зеленського розповіли, як проходитиме інавгурація
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Інавгурація новообраного Президента України Володимира Зеленського пройде традиційно і без банкету. Про це журналісту УНН розповів радник Зеленського Дмитро Разумков.
"Буде спочатку у Раді інавгураційна промова, перед цим Президент вступатиме у свої конституційні права та обов’язки, прийматиме присягу", - зазначив Разумков.
Після цього, за його словами, будуть проводитися заходи в Маріїнському палаці, де Президент зустрінеться з міжнародними делегаціями.
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"Потім Президент відправиться на своє робоче місце на Банкову і приступить до виконання своїх функціональних обов’язків", - додав Разумков.
Ніяких інших заходів, за словами Разумкова, не планується.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться в понеділок, 20 травня, о 10 годині ранку.