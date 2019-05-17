В Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим Президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - отметил Разумков.

После этого, по его словам, будут проводиться мероприятия в Мариинском дворце, где Президент встретится с международными делегациями.

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"Затем Президент отправится на свое рабочее место на Банковую и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей", - добавил Разумков.

Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.