У МЗС назвали світових лідерів, які приїдуть на інавгурацію Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 18:25, Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження щодо участі у церемонії інавгурації новообраного Президента України Володимира Зеленського президентів країн Балтії, Грузії та Угорщини. Про це в коментарі УНН повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

“Міністерством закордонних справ проведено значний обсяг роботи з метою забезпечення високого рівня представленості іноземних делегацій. Станом на зараз, МЗС отримано підтвердження щодо участі президентів країн Балтії, Грузії та Угорщини”, — повідомила Зеленко.

Вона нагадала також, що у заходах очікується участь віце-президента Єврокомісії Марека Шевчовича, а делегацію НАТО очолить помічник генерального секретаря Алехандра Альваргонсалес.

“На церемонію завітають численні представники урядів і парламентів держав Європейського Союзу, Групи семи і посли іноземних країн”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко сьогодні доручив МЗС вирішити питання, пов'язані із запрошенням іноземних делегацій на інавгурацію.

Українські Національні Новини

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