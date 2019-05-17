В МИД назвали мировых лидеров, которые приедут на инаугурацию Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 18:25, Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение на участие в церемонии инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Министерством иностранных дел проведен значительный объем работы с целью обеспечения высокого уровня представленности иностранных делегаций. По состоянию на сейчас, МИД получено подтверждение об участии президентов стран Балтии, Грузии и Венгрии", - сообщила Зеленко.
Она напомнила также, что в мероприятиях ожидается участие вице-президента Еврокомиссии Марека Шевчовича, а делегацию НАТО возглавит помощник генерального секретаря Алехандра Альваргонсалес.
"Церемонию посетят многочисленные представители правительств и парламентов государств Европейского Союза, Группы семи и послы иностранных государств", - добавила она.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко сегодня поручил МИД решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.