В МИД назвали представителя лидеров институтов ЕС на инаугурации Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вице-президент Европейской Комиссии Шефчович представлять будет лидеров институтов Европейского союза на церемонии инаугурации. Об этом в комментарии УНН сообщил и.о. Директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.
"Сегодня получил сигнал о том, что Европейский союз будет делегировать вице-президента Европейской Комиссии Марнк Шевчович, отвечающий за вопросы европейской политики, энергетической безопасности и он будет представлять лидеров институтов Европейского союза на церемонии инаугурации новоизбранного президента", - сказал он.
На вопрос журналиста о том, почему мероприятие не посетит Верховный представитель ЕС Фредерика Могерини, собеседник ответил, что "это консолидированное решение".
"Дело в том, что все зависит от графика наших партнеров и наших лидеров, поэтому единственная кандидатура, которая была определена и делегирована в Украине, был именно Шевчович", - добавил дипломат.
В то же время в пресс-службе Европейского Совета отметили в ответ на запрос УНН, что президент Евросовета Дональд Туск на мероприятие не приедет из-за загруженного графика.
"Дональд Туск посещать не будет (инаугурацию Зеленского - ред.), поскольку он имеет предварительное вовлечение в этот день", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Литва не получала приглашения на инаугурацию Зеленского, но рассмотрит визит "высокого уровня" .
Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.