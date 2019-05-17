В МИД назвали представителя лидеров институтов ЕС на инаугурации Зеленского

"Сегодня получил сигнал о том, что Европейский союз будет делегировать вице-президента Европейской Комиссии Марнк Шевчович, отвечающий за вопросы европейской политики, энергетической безопасности и он будет представлять лидеров институтов Европейского союза на церемонии инаугурации новоизбранного президента", - сказал он.

На вопрос журналиста о том, почему мероприятие не посетит Верховный представитель ЕС Фредерика Могерини, собеседник ответил, что "это консолидированное решение".

"Дело в том, что все зависит от графика наших партнеров и наших лидеров, поэтому единственная кандидатура, которая была определена и делегирована в Украине, был именно Шевчович", - добавил дипломат.



В то же время в пресс-службе Европейского Совета отметили в ответ на запрос УНН, что президент Евросовета Дональд Туск на мероприятие не приедет из-за загруженного графика.

"Дональд Туск посещать не будет (инаугурацию Зеленского - ред.), поскольку он имеет предварительное вовлечение в этот день", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Литва не получала приглашения на инаугурацию Зеленского, но рассмотрит визит "высокого уровня" .



Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.