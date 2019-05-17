У МЗС назвали представника лідерів інституцій ЄС на інавгурації Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович представлятиме лідерів інституцій Європейського союзу на церемонії інавгурації. Про це в коментарі УНН повідомив т.в.о. Директора Департаменту ЄС і НАТО МЗС України Сергій Саєнко.
"Сьогодні отримав сигнал про те, що Європейський союз делегуватиме віце президента Європейської Комісії Марнк Шевчовіч, який відповідає за питання європейської політики, енергетичної безпеки і він буде представлятиме лідерів інституцій Європейського союзу на церемонії інавгурації новообраного президента", - сказав він.
На питання журналіста про те, чому захід не відвідає Високий представник ЄС Фредеріка Могеріні, співрозмовник відповів, що "це консолідоване рішення".
"Справа в тому, що все залежить від графіку наших партнерів і наших лідерів, тому єдина кандидатура, яка була визначена і делегована в Україну, був саме Шевчович", - додав дипломат.
Водночас в прес-службі Європейської Ради зазначили у відповідь на запит УНН, що президент Євроради Дональд Туск на захід не приїде через завантажений графік.
"Дональд Туск не буде відвідувати (інавгурацію Зеленського - ред.), оскільки він має попереднє залучення в цей день", - пояснили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Литва не отримувала запрошення на інавгурацію Зеленського, але розгляне візит "високого рівня".
Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.