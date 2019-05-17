Литва не отримувала запрошення на інавгурацію Зеленського: розгляне візит "високого рівня"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Литва розгляне можливість участі "на високому рівні" в церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня, щойно отримає запрошення. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ Литви.
"Литва розгляне можливість участі в церемонії інавгурації на високому рівні, однак відповідні рішення будуть ухвалені після отримання запрошення", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення організаційного комітету з проведення інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. МЗС України доручено вирішити питання, пов'язані із запрошенням іноземних делегацій на інавгурацію.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень, зокрема, для іноземних делегацій.
Сам Зеленський раніше називав очікуваним днем інавгурації вихідний - 19 травня.
Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.