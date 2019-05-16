В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будний день

"Решение Верховной Рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, поможет завершить период неопределенности для Украины. Депутаты все же смогли показать результат. Пусть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", - отметили в пресс-службе.

При этом указано, что "команда Владимира Зеленского надеется, что в дальнейшем народные избранники будут принимать необходимые для страны законы быстрее, чем мы видели на примере назначения даты официального вступления Владимира Зеленского на пост Президента Украины".

Ранее у Зеленского отреагировали на решение об инаугурации, указав, что "наконец" это произошло.

Напомним, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемой датой инаугурации 19 мая.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.