У Зеленського відреагували на рішення щодо інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Нарешті день інавгурації визначено. Про це повідомила Команда Зеленського у Telegram-каналі, передає УНН.
"Нарешті! Визначено день Х - 20 травня", - повідомила Команда Зеленського.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів.