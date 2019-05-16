У Зеленского отреагировали на решение о инаугурации

"Наконец-то! Определены день Х - 20 мая", - сообщила Команда Зеленского.



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Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов .