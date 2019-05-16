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У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень

У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Призначення дати інавгурації Верховною Радою на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України, однак спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний. На це вказали у прес-службі обраного президентом України Володимира Зеленського, передає УНН.

"Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їхнє рішення і спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день", - зауважили у прес-службі.

При цьому вказано, що "команда Володимира Зеленського сподівається, що надалі народні обранці ухвалюватимуть необхідні для країни закони швидше, ніж ми бачили на прикладі призначення дати офіційного вступу Володимира Зеленського на посаду Президента України".

Раніше у Зеленського відреагували на рішення щодо інавгурації, вказавши, що "нарешті" це сталося.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.

Сам Зеленський раніше називав очікуваною датою інавгурації 19 травня.

Як повідомляв УНН, за офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України здобув Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголошено Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.

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