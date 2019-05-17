Литва не получала приглашение на инаугурацию Зеленского: рассмотрит визит "высокого уровня"

"Литва рассмотрит возможность участия в церемонии инаугурации на высоком уровне, однако соответствующие решения будут приняты после получения приглашения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании организационного комитета по проведению инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. МИД Украины поручено решить вопросы, связанные с приглашением иностранных делегаций на инаугурацию.

Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.

В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будний день, в частности, для иностранных делегаций.

Сам Зеленский ранее называл ожидаемым днем инаугурации выходной - 19 мая.

Как сообщал УНН, по официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.