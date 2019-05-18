В Киеве ограничат движение из-за прибытия международных гостей на инаугурацию: список улиц

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69937 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86438 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98829 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123660 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137892 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130205 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве ограничат движение из-за прибытия международных гостей на инаугурацию: список улиц

В Киеве ограничат движение из-за прибытия международных гостей на инаугурацию: список улиц

Киев  •  УНН

 • 10146 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В связи с прибытием многочисленных международных делегаций и гостей на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского будет временно ограничено движение транспортных средств в городе Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Так, 19 мая с 07:00 и до окончания мероприятий: улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

20 мая с 06:00 и до окончания мероприятий:

проспект Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск - от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы - от площади Славы до метро Арсенальная;

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улица Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога - от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут;

улица Шелковичная - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская - от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

улица Ольгинская - от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Липская - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская;

улица Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичная.

В полиции также призвали водителей учесть эту информацию и выбрать другие маршруты следования.

Напомним, инаугурация новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

Президент Петр Порошенко подписал указ о создании оргкомитета по инаугурации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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