Стала известна дата досрочных выборов в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Скорее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названа 14 июля 2019. Об этом УНН сообщил информированный источник.
Назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску ВР, о которой Зеленский объявит сразу после инаугурации.
Как сообщил источник, 14 июля - наиболее вероятная дата проведения досрочных выборов в ВР.
Напомним, УНН сообщал, что решение о роспуске парламента станет первым указом новоизбранного президента.
Ранее СМИ публиковали якобы проект указа о роспуске парламента. В команде Зеленского этот документ назвали фейком, однако представитель новоизбранного президента Дмитрий Разумков говорил, что роспуск парламента будет инициироваться.
Кроме того, сам Зеленский пообещал парламенту неудобства, вероятно, тем самым намекая на роспуск ВР.
Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" официально заявила о выходе из коалиции. После чего спикер парламента завил, что коалиция прекратила свое существование.
В то же время большинство аналитиков заявляют, что коалиции в ВР не существует с 2016 года.
По закону у ВР есть 30 дней для создания новой коалиции. Сейчас мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент невозможно, а в дальнейшем роспуск Рады блокируется тем, что до завершения ее каденции осталось менее полугода.