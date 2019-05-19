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Перший указ Зеленського на посаді Президента буде про розпуск ВР

Перший указ Зеленського на посаді Президента буде про розпуск ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Своїм першим указом на посаді глави держави новообраний президент України Володимир Зеленський все ж таки оголосить про розпуск Верховної Ради, повідомляє УНН з посиланням на поінформоване джерело.

Указ з'явиться одразу після інавгурації.

Раніше ЗМІ публікували нібито проекти указу про розпуск парламенту. У команді Зеленського цей документ назвали фейком, однак представник новообраного президента Дмитро Разумков говорив, що розпуск парламенту ініціюватиметься.

Крім того, сам Зеленський пообіцяв парламенту незручності, ймовірно, тим самим натякаючи на розпуск ВР.

Нагадаємо, 17 травня фракція "Народний фронт" офіційно заявила про вихід з коаліції. Після чого спікер парламенту завив, що коаліція припинила своє існування.

Водночас більшість аналітиків заявляють, що коаліції у ВР не існує з 2016 року.

За законом у ВР є 30 днів для створення нової коаліції. Наразі думки про можливий розпуск Ради розділилися, адже формально під час формування коаліції розпустити парламент неможлива, а надалі розпуск Ради блокується тим, що до завершення її каденції залишилося менше ніж півроку.

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