Первый указ Зеленского на должности Президента будет о роспуске ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Своим первым указом на посту главы государства новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский все же объявит о роспуске Верховной Рады, сообщает УНН со ссылкой на информированный источник.
Указ появится сразу после инаугурации.
Ранее СМИ публиковали якобы проекты указа о роспуске парламента. В команде Зеленского этот документ назвали фейком, однако представитель новоизбранного президента Дмитрий Разумков говорил, что роспуск парламента будет инициироваться.
Кроме того, сам Зеленский пообещал парламенту неудобства, вероятно, тем самым намекая на роспуск ВР.
Напомним, 17 мая фракция "Народный фронт" официально заявила о выходе из коалиции. После чего спикер парламента завил, что коалиция прекратила свое существование.
В то же время большинство аналитиков заявляют, что коалиции в ВР не существует с 2016 года.
По закону у ВР есть 30 дней для создания новой коалиции. Сейчас мысли о возможном роспуске Рады разделились, ведь формально при формировании коалиции распустить парламент невозможно, а в дальнейшем роспуск Рады блокируется тем, что до завершения ее каденции осталось менее полугода.