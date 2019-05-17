"Народний Фронт" заявив про вихід з коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Фракція політичної партії "Народний Фронт" у Верховній Раді України заявила про вихід з коаліції. Про це з трибуни парламенту заявив голова фракції Маким Бурбак, передає УНН.
"Ми заявляємо про вихід із діючою коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Відповідно до Конституції упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція", - сказав Бурбак.
Він додав, що коаліція, яка була сформована у 2014 році виконала свої завдання.
Нагадаємо, що новообраний президент Володимир Зеленський буде ініціювати розпуск Верховної Ради.