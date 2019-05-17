"Народный Фронт" заявил о выходе из коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Фракция политической партии "Народный Фронт" в Верховной Раде Украины заявила о выходе из коалиции. Об этом с трибуны парламента заявил председатель фракции Маким Бурбаки, передает УНН.
"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращение ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новым порядком дня. В соответствии с Конституцией в течение 30 дней будет формироваться новая коалиция", - сказал Бурбаки.
Он добавил, что коалиция, которая была сформирована в 2014 году выполнила свои задачи.
Напомним, что новоизбранный президент Владимир Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады.