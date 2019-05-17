Парубій оголосив про припинення існування коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" припинила свою діяльність. Про це під час пленарного засідання парламенту оголосив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
"З огляду на заяву голови депутатської фракції політичної партії "Народний Фронт" про вихід фракції з коаліції і у зв'язку з цим припиненням діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді 8 скликання припинила свою діяльність", - сказав Парубій.
Він закликав представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції.
Нагадаємо, фракція політичної партії "Народний Фронт" у Верховній Раді України заявила про вихід з коаліції.