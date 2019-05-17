Парубий объявил о прекращении существования коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" прекратила свою деятельность. Об этом во время пленарного заседания парламента объявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.
"Учитывая заявление председателя депутатской фракции политической партии "Народный Фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращением деятельности коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 8 созыва прекратила свою деятельность", - сказал Парубий.
Он призвал представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции.
Напомним, фракция политической партии "Народный Фронт" в Верховной Раде Украины заявила о выходе из коалиции.