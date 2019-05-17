Парубий объявил о прекращении существования коалиции

"Учитывая заявление председателя депутатской фракции политической партии "Народный Фронт" о выходе фракции из коалиции и в связи с этим прекращением деятельности коалиции сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде 8 созыва прекратила свою деятельность", - сказал Парубий.

Он призвал представителей всех фракций и групп начать консультации по поводу формирования новой коалиции.



Напомним, фракция политической партии "Народный Фронт" в Верховной Раде Украины заявила о выходе из коалиции.