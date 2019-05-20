Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.
УНН ранее сообщал, что первым указом нового президента станет роспуск парламента.
А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.
После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен принять участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.
УНН транслирует инаугурацию на своей странице в Facebook.