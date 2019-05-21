Опубліковано указ про розпуск ВР та призначення виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Про це йдеться в указі №303/2019, передає УНН.
"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - сказано у документі.
Також документом призначено позачергові вибори до ВР на 21 липня 2019 року.
Кабінету Міністрів доручено забезпечити фінансування позачергових виборів до ВР.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний найближчим часом.