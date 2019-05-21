У Зеленського заявили, що указ про розпуск ВР буде підписаний найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний найближчим часом. Про це заявив радник Президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан після консультацій Президента з головами парламентських фракцій, передає кореспондент УНН.
"Щодо самого указу (про розпуск ВР – ред.), він буде підписаний найближчим часом, і ми очікуємо його оприлюднення в найближчі дні", - зазначив Богдан.
Нагадаємо, лідери парламентських фракцій провели зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання щодо розпуску парламенту.
Як повідомляв УНН, Зеленський звернеться до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту, після чого голова ВР в 3-денний термін має зібрати позачергове засідання.
Зазначимо, команда Володимира Зеленського дострокові вибори планує провести 21 липня.
Також нагадаємо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.