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Зеленський ініціює позачергове засідання ВР – Березюк

Зеленський ініціює позачергове засідання ВР – Березюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернеться до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту, після чого голова ВР в 3-денний термін має зібрати позачергове засідання. Про це заявив голова парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк після проведення консультацій з Зеленським в АП, передає кореспондент УНН.

"Президент дає шанс парламенту виправити те, що парламент ще не зробив, – це руйнація феодальної злочинної мажоритарки", - зазначив Березюк.

За його словами, є пропозиція Президента, що парламент може на позачерговому засіданні внести зміни до чинного виборчого законодавства, де забираються всі статті, що стосуються мажоритарної системи, і знижується прохідний бар’єр до 3%.

"Якщо Президент звернеться до голови Верховної Ради, то сьогодні голова ВР в 3-денний термін має зібрати позачергове засідання ВР… Тому маємо день, два або три, щоб приїхати в столицю України і змінити те, що треба було змінити 5 років тому", - додав Березюк.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, провів зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп.

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