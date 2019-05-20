Президент оголосив про дострокові вибори до ВР

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з трибуни проголосив про призначення виборів до ВР, передає кореспондент УНН.

Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус Президента України Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту.

“Вас на все є два місяці”, — сказав Президент та оголосив вибори.

УНН раніше повідомляв, що першим указом нового президента стане розпуск парламенту.

А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.

Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взяти участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Українські Національні Новини

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