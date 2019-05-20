Президент объявил о досрочных выборах в ВР

Сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

"Вас на все есть два месяца", - сказал Президент и объявил о проведении выборов

УНН ранее сообщал, что первым указом нового президента станет роспуск парламента .

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен принять участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.

УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook .