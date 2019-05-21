Зеленський сьогодні зустрінеться із Парубієм та лідерами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, проведе зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп. Про це УНН повідомили у прес-службі Зеленського.
У повідомленні зазначено, що зустріч відбудеться о 10:00.
Після зустрічі на площі перед Адміністрацією Президента України відбудеться брифінг, повідомили у прес-службі.
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Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.
Як повідомляв УНН, Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.