Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів після інавгурації, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
Зазначається, що з американської сторони у зустрічі взяли участь члени президентської делегації на чолі з Міністром енергетики США Ріком Перрі, Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
"У нас є дуже гарний приклад – це ваша країна. Реформування України в цілому, в усіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Бо нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей і прозорості", - зазначив Зеленський.
Крім того, він подякував президенту США Дональду Трампу за привітання та висловив сподівання на зустріч найближчим часом.
Зеленський також підкреслив важливість подальшої комплексної розбудови українсько-американського стратегічного партнерства, насамперед, шляхом реалізації взаємовигідних програм співпраці в енергетичній сфері та поглиблення взаємодії у сфері безпеки.
Нагадаємо, Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ.
Додамо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.