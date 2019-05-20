Зеленський сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Про це він заявив під час зустрічі з представниками Сполучених Штатів після інавгурації, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.