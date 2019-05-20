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Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв представників Адміністрації Сполучених Штатів Америки та Конгресу США, які прибули до Києва для участі в офіційній церемонії інавгурації Глави держави, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України й за допомогу у просуванні внутрішніх реформ.

“США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, у подоланні агресії Росії. Самостійно здолати російську агресію на Донбасі та в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога. Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ”, — наголосив Президент.

Зеленський також подякував США за допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, у ЄС хочуть познайомитися з командою Зеленського.

Зазначимо, що 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.

Українські Національні Новини

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