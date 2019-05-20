В ЄС хочуть познайомитися з командою Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович передасть йому запрошення відвідати інституції Європейського союзу у Брюсселі. Про це він заявив під час прес-брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
"Під час зустрічі з Президентом України, яка має відбутися після цього брифінгу, я передам йому запрошення відвідати інституції Європейського союзу, поїхати до Брюсселя якнайшвидше для того, щоб встановити відносини з керівництвом ЄС. Ми хочемо познайомитись із його командою, і ми готові працювати разом із ним, його командою для успіху України і для досягнення хороших результатів для українців", - сказав Шефчович.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.