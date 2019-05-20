З Україною можна мати справу: Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій

Зеленський зазначив, що сьогодні має багато емоцій, але дві найвиразніші.

"Перша – це подяка. Я дякую вам, по-перше, за те, що змогли приїхати до Києва у такий короткий термін. Ми це дуже цінуємо. Я дякую всім міжнародним партнерам за допомогу Україні у проведенні чесних демократичних виборів. Радий, що разом ми довели: Україна – вільна й демократична держава. Я дякую за допомогу, яку всі ці роки ви надаєте нам: у подоланні корупції, у життєво важливих реформах, у підтриманні економіки, і найголовніше – у боротьбі з військовою агресією Російської Федерації на сході України та в Криму", - зазначив Президент.

Другою ємоцією він назвав надію.

"Надія, що завдяки нашим спільним зусиллям в Україні якнайшвидше настане мир. Надія на те, що наша співпраця продовжиться, ба більше – буде ще тіснішою та результативнішою. Надія, що кількість наших міжнародних партнерів зростатиме і в будь-якому куточку планети знатимуть: з Україною можна мати справу – це гарний партнер", - наголосив Зеленський.

"Намагатимусь робити все, щоб і у європейській сім’ї, і у великій світовій родині Україна була не надокучливим далеким родичем, який усіх розчаровує, а стала надійною сестрою, якою всі пишатимуться! І щоб "Слава Україні!" звучало не тільки у нас, а й в усьому світі!", - резюмував він.

Нагадаємо, правозахисники написали листа Зеленському щодо прав людини.