Правозахисники написали листа Зеленському щодо прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House написали відкритий лист до Президента України Володимира Зеленського, який сьогодні склав присягу українському народу. Лист від трьох міжнародних правозахисних організацій опублікований на сайті Amnesty International, передає УНН.
Так, Зеленського привітали з його обранням на посаду Президента України.
"За останні п’ять років ми спостерігаємо певний прогрес з боку української влади стосовно деяких ключових проблем, але також стагнацію та регрес стосовно інших. Ми пишемо цей лист на початку вашого президентства з проханням, щоб ви гарантували, що справедливість, підзвітність та дотримання прав людини стануть ключовими у вашому порядку денному, особливо у тих сферах, в яких відсутній прогрес", - йдеться в листі.
Зокрема, Зеленського закликали покласти край безкарності за злочини на ґрунті ненависті та насильницьким нападам на громадських активістів і журналістів; посилити підзвітність правоохоронних органів та служб безпеки завдяки громадському контролю; захистити права людей зі Сходу України, які постраждали внаслідок конфлікту, зокрема, літніх людей.
"Наші організації вивчають та документують проблеми у цих сферах", - додали організації.
У листі акцентується увага на низці аспектів, а саме на безкарності за здійснення злочинного насильства щодо активістів та активісток; безкарності за злочини на ґрунті ненависті; фальстартах у цивільному контролі над правоохоронними органами; обмеження свободи ЗМІ; вирішенні проблем тих, хто постраждав унаслідок конфлікту на Сході України; відповідальності за злочини, пов’язані з конфліктом.
Раніше УНН повідомляв, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа Зеленському, в якому висловив підтримку щодо мирного врегулювання на сході України і запевнив у подальшій підтримці ООН України.
Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах, вступив на посаду Президента України.