С Украиной можно иметь дело: Зеленский обратился к главам иностранных делегаций

Зеленский отметил, что сегодня много эмоций, но две выразительные.

"Первая - это благодарность. Я благодарю вас, во-первых, за то, что смогли приехать в Киев в такой короткий срок. Мы это очень ценим. Я благодарю всех международных партнеров за помощь Украине в проведении честных демократических выборов. Рад, что вместе мы доказали: Украина - свободная и демократическая страна. Я благодарю за помощь, которую все эти годы вы предоставляете нам: в преодолении коррупции, в жизненно важных реформах, в поддержании экономики, и самое главное - в борьбе с военной агрессией Российской Федерации на востоке Украины и в Крыму", - отметил Президент.

Второй емоцией он назвал надежду.

"Надежда, что благодаря нашим совместным усилиям в Украине быстрее наступит мир. Надежда на то, что наше сотрудничество продолжится, более того - будет еще более тесным и результативным. Надежда, что количество наших международных партнеров будет расти и в любой точке планеты будут знать: с Украиной можно иметь дело - это хороший партнер", - подчеркнул Зеленский.

"Постараюсь делать все, чтобы и в европейской семье, и в большой мировой семье Украина была не надоедливым дальним родственником, который всех разочаровывает, а стала надежной сестрой, которой все гордятся! И чтобы "Слава Украине!" звучало не только у нас, но и во всем мире!", - резюмировал он.

Напомним, правозащитники написали письмо Зеленскому относительно прав человека.