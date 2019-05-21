Зеленский сегодня встретится с Парубием и лидерами фракций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, проведет встречу с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Зеленского.
В сообщении отмечается, что встреча состоится в 10:00.
После встречи на площади перед Администрацией Президента Украины состоится брифинг, сообщили в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время
Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.
После этого Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и объявил о досрочных выборах в ВР.
Как сообщал УНН, Зеленский обратился к главам иностранных делегаций по случаю вступления в должность и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество.