У Зеленського дострокові вибори планують провести 21 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента планує провести дострокові парламентські вибори 21 липня. Про це заявив представник команди Зеленського Андрій Богдан після консультацій з Президентом України Володимиром Зеленським в АП, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту… Указ буде підписаний найближчим часом. Ми бачимо для себе найбільш допустиму дату проведення дострокових виборів 21 липня 2019 року", - зазначив Богдан.
Нагадаємо, лідери парламентських фракцій провели на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій буде обговорюватися питання про розпуск парламенту.
Як повідомляв УНН, указ Президента України про розпуск ВР може бути опубліковано вже завтра, 22 травня.