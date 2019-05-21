В Зеленского досрочные выборы планируют провести 21 июля

"Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента ... Указ будет подписан в ближайшее время. Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения досрочных выборов 21 июля 2019", - отметил Богдан.

Напомним, лидеры парламентских фракций провели встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой будет обсуждаться вопрос о роспуске парламента.