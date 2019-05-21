Нардепи спішать на консультацію до Зеленського: що говорять про розпуск ВР

"Народний фронт" наполягає на створенні нової коаліції.

"Сьогодні буде зустріч з Володимиром Зеленським, вчора отримав відповідне запрошення щодо проведення нібито консультацій про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. З собою прихопив Конституцію України для того, щоб ознайомити Президента з ст. 83 та 90 Основного закону", - заявив лідер фракції НФ Максим Бурбак.

За його словами, рішення про розпуск ВР – політична заява, яка ніякого стосунку до Конституції та закону не має, адже НФ 17 травня оголосив про вихід з коаліції, а відповідно є 30-денний строй на формування нової.

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив: "Вибори - це демократія, і не треба боятись виборів". Він пообіцяв прояснити деталі зустрічі.

У групі "Воля народу" налаштовані дещо скептично щодо самої консультації.

"Я не перший раз беру участь у таких консультаціях, коли був Петро Порошенко, то він у таких консультаціях спочатку радився для протоколу – всі були проти, і Порошенко прийняв рішення. Як буде з Володимиром Зеленським, зараз побачимо. Цю процедуру треба дотриматися, Президент починає свій шлях і не повинен порушувати законодавство. Я вважаю, що Президент має право розпустити парламент, оскільки з 2016 року у нас коаліції фактично вже не було. "Воля народу" підтримує цю дію Президента", - сказав голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко.

Лідер "радикалів" Олег Ляшко влаштував стрім з середини Адміністрації Президента, та його на консультації поки не пропускають, доки він не залишить телефон.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, проведе зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп.