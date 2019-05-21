Нардепи спішать на консультацію до Зеленського: що говорять про розпуск ВР

ukru
22 березня, 17:51 • 45316 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 96246 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 83175 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 85182 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 66341 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 95766 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 149196 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166943 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154154 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 240795 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.4 м/с
67 %
756 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 46660 перегляди
20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

22 березня, 16:36 • 55071 перегляди
У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

У Києві чоловік впав у шахту ліфта і пролетів п'ять поверхів

22 березня, 17:15 • 30715 перегляди
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

18:50 • 19033 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

20:14 • 24554 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 157894 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 240793 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 205244 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 190308 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 157118 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 46660 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 44489 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 62131 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 39396 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 74626 перегляди
Актуальне
Нардепи спішать на консультацію до Зеленського: що говорять про розпуск ВР

Нардепи спішать на консультацію до Зеленського: що говорять про розпуск ВР

Київ • УНН

 • 16736 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Лідери парламентських фракцій збираються на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій буде обговорюватися питання про розпуск парламенту. Кореспонденти УНН перебувають біля Адміністрації Президента та поспілкувалися з нардепами перед візитом до Глави держави.

"Народний фронт" наполягає на створенні нової коаліції.

"Сьогодні буде зустріч з Володимиром Зеленським, вчора отримав відповідне запрошення щодо проведення нібито консультацій про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. З собою прихопив Конституцію України для того, щоб ознайомити Президента з ст. 83 та 90 Основного закону", - заявив лідер фракції НФ Максим Бурбак.

За його словами, рішення про розпуск ВР – політична заява, яка ніякого стосунку до Конституції та закону не має, адже НФ 17 травня оголосив про вихід з коаліції, а відповідно є 30-денний строй на формування нової.

Лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив: "Вибори - це демократія, і не треба боятись виборів". Він пообіцяв прояснити деталі зустрічі.

У групі "Воля народу" налаштовані дещо скептично щодо самої консультації.

"Я не перший раз беру участь у таких консультаціях, коли був Петро Порошенко, то він у таких консультаціях спочатку радився для протоколу – всі були проти, і Порошенко прийняв рішення. Як буде з Володимиром Зеленським, зараз побачимо. Цю процедуру треба дотриматися, Президент починає свій шлях і не повинен порушувати законодавство. Я вважаю, що Президент має право розпустити парламент, оскільки з 2016 року у нас коаліції фактично вже не було. "Воля народу" підтримує цю дію Президента", - сказав голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко.

Лідер "радикалів" Олег Ляшко влаштував стрім з середини Адміністрації Президента, та його на консультації поки не пропускають, доки він не залишить телефон.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, проведе зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$83,963.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38