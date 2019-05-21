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Дострокові парламентські вибори можуть відбутися 21 липня

Дострокові парламентські вибори можуть відбутися 21 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Дострокові парламентські вибори можуть відбутися 21 липня. Про це заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко після проведення консультацій з Президентом Укарїни Володимиром Зеленським в АП, передає кореспондент УНН.

"За результатами розмови, Президент направить листа до голови парламенту про проведення позачергового засідання Верховної Ради для зміну виборчого законодавства дострокові вибори, орієнтовно вибори на 21 липня. Указ може заявитися завтра", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України. Після цього Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради і оголосив про дострокові вибори до ВР.

Як повідомляв УНН, сьогодні Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, провів зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп. 

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