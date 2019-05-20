В ЄС про розпуск Ради: підтримаємо будь-яке рішення, що не суперечить Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Європейський союз підтримає будь-яке рішення Президента України Володимира Зеленського, що відповідає волі українського народу й українській Конституції. Про це під час прес-брифінгу у Києві заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, відповідаючи на запитання кореспондента УНН про рішення Зеленського щодо дострокового розпуску Верховної Ради.
"Щодо розпуску парламенту — рішення було оголошено сьогодні, я уважно слухав інавгураційну промову нового Президента. У цьому відношенні інтерес Євросоюзу полягає у тому, щоб та високоякісна, демократична поведінка, яка була продемонстрована під час президентських перегонів, також залишилась і нині, щоб і надалі Україна демонструвала такого ж високого рівня демократичну поведінку. Ми з нашого боку підтримаємо будь-яке рішення, яке відповідає волі українського народу і українській Конституції", - заявив Шефчович.
Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський з трибуни парламенту оголосив про розпуск Верховної Ради.