В ЕС о роспуске Рады: поддержим любое решение, не противоречащее Конституции

"О роспуске парламента - решение было объявлено сегодня, я внимательно слушал инаугурационную речь нового Президента. В этом отношении интерес Евросоюза заключается в том, чтобы то высококачественное, демократическое поведение, которое было продемонстрировано во время президентской гонки, также осталось и сейчас, чтобы и дальше Украина демонстрировала такого же высокого уровня демократическое поведение. Мы с нашей стороны поддержим любое решение, которое соответствует воле украинского народа и украинской Конституции", - заявил Шефчович.

Напомним, 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады.