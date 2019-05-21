Вибори до ВР призначені на 21 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року. Про це йдеться в указі Президента України Володимира Зеленського №303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, передає УНН.
"...постановляю призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року", - сказано в документі.
Як повідомляв УНН, було опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Адміністрації Президента України у Києві пройшла зустріч Президента Володимира Зеленського та керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту.