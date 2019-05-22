Нардеп рассказал о сути предлагаемых изменений в избирательное законодательство

КИЕВ. 22 мая. УНН. В изменениях в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины", вопрос о чем предлагается рассмотреть на созванном сегодня внеочередном заседании Верховной Рады и что должны были подготовить в течение ночи, предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%. Об этом сообщил в ночь на среду народный депутат Владимир Арешонков в Facebook, передает УНН.