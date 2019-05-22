Данилюк прокомментировал свои перспективы стать секретарем СНБО

"Действительно, такие переговоры ведутся, просто есть формальности, которые надо уточнить. Кроме этого, мы обсуждаем видение работы СНБО. Я вижу его несколько шире, чем было в последние годы. Я считаю, что особенно сейчас очень важно, чтобы СНБО играла роль центра стабильности и разрабатывала с членами Кабмина решения тех вопросов, которые сейчас стоят перед страной", - отметил Данилюк.

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Как сообщал УНН, у Президента рассматривают кандидатуру Данилюка на должность секретаря СНБО.